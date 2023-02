Ein Jahr Ukraine-Krieg: Dresden zeigt Solidarität und gedenkt der Opfer

Dresden - Der Himmel weint mit ihnen: Im teils strömenden Regen haben zahlreiche Menschen auf dem Neumarkt ein Zeichen der Solidarität in Richtung Ukraine gesendet. Ein Jahr nach Kriegsausbruch lauschte ein blau-gelbes Fahnenmeer Reden und Erzählungen, nahm an einer Lichterkette und einem Friedensgebet in der Frauenkirche teil.

Unzählige Flaggen und Friedensbekundungen schmückten den Neumarkt am Freitagnachmittag. © Petra Hornig

Unter ihnen Natalija Bock (48) von der ukrainischen Gemeinde in Dresden, die auch den äußerst passenden Vergleich zum nass-kalten Wetter fand.

In den vergangenen 365 Tagen habe sie viele grausame Geschichten hören und übersetzen müssen. Umso mehr rufe es "Gänsehaut" in ihr hervor, wie sehr die Dresdner ihrem Volk im vergangenen Jahr geholfen hätte.

Die unerschütterliche Hilfe der Stadtgemeinschaft für vom Krieg Betroffene in Dresden oder der Ukraine hob auch Dirk Hilbert (51, FDP) in seiner Ansprache hervor. Er sei sehr stolz.

Weiter erinnerte der OB an den 24. Februar 2022 und rief das in Erinnerung, was wohl viele Menschen an diesem Tag gefühlt haben: "Jeder weiß noch, wie ihn die Nachricht getroffen hat. Ungläubig, bestürzt, fassungslos haben wir sie aufgenommen."