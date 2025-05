Einmal betrunken Auto fahren? Beim Verkehrs-Präventionstag ist das möglich

Dresden - Einmal wissen, wie es sich anfühlt, betrunken Auto zu fahren - und das ganz legal? Möglich ist das am ersten Verkehrspräventionstag, bei dem die Polizei Dresden über die Gefahren im Straßenverkehr aufklärt!

Mit Rauschbrillen können Besucher testen, wie es sich anfühlt, betrunken Auto zu fahren. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Dieser findet am 10. Mai von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz P1 am Rudolf-Harbig-Stadion an der Lennéstraße statt.

Besucher dürfen dort ihre Reaktionsfähigkeiten testen - zum Beispiel mit einem Überschlag- oder mit Aufprallsimulatoren der Landesverkehrswacht Sachsen e. V.

Auch VR- und sogenannte Rauschbrillen können ausprobiert werden - sie simulieren, wie es ist, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren.

Die Verkehrspolizei sowie die Unfallforschung der TU Dresden sind ebenfalls vor Ort. Sie erklären, welche Arbeitsabläufe nach einem Unfall eingehalten werden müssen. Feuerwehr und Rettungskräfte stellen ihre Einsatzfahrzeuge und Technik vor.