Es geht um die Zukunft von ARD & ZDF: Landtag beschließt Staatsvertrag erst nach langem Gerangel

Dresden - Crimetime zur Primetime im Landtag: Die Abstimmung des Gesetzes zum Reformstaatsvertrag war am Mittwoch am frühen Abend ein Krimi. Im Plenum war die Spannung mit Händen greifbar.

Luise Neuhaus-Wartenberg (45, Linke) gab nach der Abstimmung ein Statement ab für ihre Partei. Die hatte in letzter Minute doch noch dem Vertrag zugestimmt. © Eric Münch

Der neue Staatsvertrag soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) in Deutschland zukunftsfest, schlanker und günstiger machen. Bevor die Reform in Kraft treten kann, müssen alle Landesparlamente zustimmen. Zwölf Länder gaben schon ihren Segen.

Die Länder selbst hatten das Papier im Sommer 2024 ausverhandelt. Sie bekennen sich zu ARD, ZDF & Co.

In der Debatte wurde am Mittwoch aber klar: Einzelne Inhalte des Vertrages sind höchst umstritten. Alle Parteien sparten darum auch nicht mit Kritik - wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten.

Die Union sah in dem Papier einen ersten Schritt hin zu weiteren Reformen. Die AfD monierte, dass der Auftrag des ÖRR nicht klar umrissen wird und der Osten dort unterrepräsentiert sei.

Das BSW sah den Ruin von Programmen kommen durch "Vermatschung". Grüne, Linke und SPD beklagten unter anderem, dass der KiKA perspektivisch in die Mediathek verbannt werden soll.