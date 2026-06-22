Fahrrad-Diebstahl boomt in Radebeul! Auch in Dresden tausende Fälle

Dresden/Radebeul - Es bleibt ein bitterer Beigeschmack: Zwar wurden 2025 in Dresden deutlich weniger Fahrräder gestohlen als im Vorjahr. Gleichzeitig deutet die Statistik der Polizei darauf hin, dass sich Fahrraddiebe zunehmend auf das Umland konzentrieren.

Hinterlassenschaften von kaum auffindbaren Dieben: Sogenannte "Fahrradleichen" sind keine Seltenheit in Sachsens Großstädten. (Symbolbild) © imago images/Hanno Bode

Längst geraten dabei nicht mehr nur einfache "Drahtesel" ins Visier, sondern hochwertige Fahrräder und teure E-Bikes.

Allein in Dresden registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 2707 Fahrraddiebstähle. Das sind 832 Fälle weniger als 2024 und ein Rückgang um 23,5 Prozent. Dennoch bleibt die Landeshauptstadt Schwerpunkt in der Region.

Auffällig ist allerdings die Entwicklung im Dresdner Umland. Besonders stark fiel der Anstieg in Radebeul aus: Dort wurden 217 gestohlene Fahrräder registriert: mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Auch in Coswig (134 Fälle), Riesa (104) und Weinböhla (49) stiegen die Zahlen deutlich. Rückgänge gab es dagegen unter anderem in Meißen, wo sich die Zahl der Fahrraddiebstähle von 82 auf 37 nahezu halbierte. Auch in Großenhain, Heidenau, Pirna und Freital wurden weniger Fälle erfasst.

Der entstandene Schaden lag 2025 bei rund 5,9 Millionen Euro, etwa eine Million Euro weniger als im Vorjahr. 449 Fälle wurden 2025 aufgeklärt, 2024 waren es noch 582. Zudem ermittelte die Polizei 325 Tatverdächtige, nach 416 im Vorjahr.