06.05.2025 08:58 ABC-Alarm an Schule in der Johannstadt! Giftige Flüssigkeit läuft aus Chemie-Schrank

An einer Schule in der Dresdner Johannstadt lief eine giftige Chemikalie aus und sorgte so für einen Einsatz der Feuerwehr.

Von Chris Pechmann

Dresden - Feuerwehr und Rettungskräfte sind am frühen Dienstagmorgen zu einem ABC-Einsatz an einer Schule in der Dresdner Johannstadt ausgerückt. Einsatz der Feuerwehr am Dienstagmorgen an der SBG Dresden in der Johannstadt. © xcitepress Wie die Feuerwehr mitteilte, trat aus einem Laborschrank der Einrichtung eine stark riechende Flüssigkeit aus. Mehrere Trupps waren im Einsatz und kümmerten sich mithilfe von Bindemitteln um die Chemikalie. Im Anschluss lüfteten Rettungskräfte die Räumlichkeiten durch. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Vorfall kam, blieb vorerst unklar. Laut einem Polizeisprecher schlug die Brandmeldeanlage gegen 5.55 Uhr aufgrund von Dämpfen Alarm. Gegen 8 Uhr erklärte die Feuerwehr ihren Einsatz vor Ort wieder als beendet. Das Gebäude an der Gutenbergstraße konnte wieder betreten und genutzt werden, hieß es. Die Straße blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Aus dem Schrank eines Labors lief eine Chemikalie aus. Die Räumlichkeiten wurden durchgelüftet. © xcitepress Bei der Bildungseinrichtung handelte es sich um das SBG Dresden, der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe.

