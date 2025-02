Alarm in der Dresdner Neustadt: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Dresden - Die Feuerwehr ist am heutigen Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Dresdner Neustadt gerufen worden!

Alarm auf der Louisenstraße in der Dresdner Neustadt. © Fotomontage: Screenshot/Julien Röder

Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre (45) gegenüber TAG24 bekannt gab, rückten Einsatzkräfte gegen 15.53 Uhr zur Louisenstraße, in der Nähe des berühmten Dresdner "Assi-Ecks" aus.

Im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte etwas in der Küche. "Es gab eine starke Verqualmung. Da alle Türen geöffnet waren, konnte sich der Rauch in der ganzen Wohnung ausbreiten", so Klahre. Trupps der Feuerwehr löschten den Brand unter Atemschutz und begannen mit der Belüftung der Räumlichkeiten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Verletzt wurde niemand. Der Mieter, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in der Wohnung befand, kam noch während der Löscharbeiten auf die Einsatzkräfte zu, sagte Klahre.