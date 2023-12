02.12.2023 15:26 2.515 Alarm in Pieschen! Was war da los?

Feuerwehr-Einsatz in Dresden! Die Kameraden wurden am heutigen Samstagvormittag gegen 10 Uhr in den Stadtteil Pieschen alarmiert.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Feuerwehr-Einsatz in Dresden-Pieschen! Gegen 10 Uhr war die Riesaer Straße in Pieschen wegen eines Feuerwehr-Einsatzes gesperrt. © Roland Halkasch Die Kameraden wurden am heutigen Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf die Riesaer Straße alarmiert. Dort brannte ein Elektroverteiler-Kasten im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Bei Ankunft der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung. Mithilfe einer Drehleiter wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer auf Balkon greift aufs Dach über: Bewohnerin will Flammen selbst löschen Nach kurzer Zeit waren die Flammen bereits abgelöscht und es konnten Elektrolüfter zum Entfernen des Brandrauchs eingesetzt werden. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Eine weitere Anwohnerin musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Per Drehleiter wurde die Brandbekämpfung gestartet. © Roland Halkasch Am Einsatz waren Kameraden der Feuerwachen Übigau, Albertstadt und Altstadt beteiligt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Roland Halkasch