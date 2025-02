Am Tag der Neueröffnung: Mief-Alarm vorm Eissalon

Polizei und Feuerwehr vor der Eisdiele in Dresden-Gruna. © xcitepress

Am Sonntag eröffnete Heidi Haselbauer (45) ihr neues Lokal in der Zwinglistraße in Dresden. Nach ihrem Wegzug aus der Prager Zeile im November sollte es nun in Gruna weitergehen. Doch am ersten Tag gab es wohl einen Stinkanschlag.

"Es roch irgendwie nach saurer Milch", sagt Heidi Haselbauer. "Dann haben wir gemerkt, dass es draußen noch schlimmer war und auch immer schlimmer wurde." So alarmierten sie die Feuerwehr: "Wir waren mit dem U-Dienst vor Ort", sagt Sprecher Michael Klahre (44).

Gemeint ist der Umweltschutzzug. "Die Messungen ergaben keinen gefährlichen Stoff in der Luft." So zog die Feuerwehr wieder ab. Der Geruch blieb jedoch: "Wir versuchen das nun mit Essig zu neutralisieren", so Haselbauer. "Irgendwer hat hier etwas um das Geschäft verteilt."