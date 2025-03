28.03.2025 16:01 1.899 Auto brennt: Feuerwehr am Großen Garten im Einsatz!

Am frühen Nachmittag kam es in Dresden zu einem Feuerwehreinsatz: Direkt am Großen Garten brannte ein Auto.

Von Janina Rößler

Dresden - Am frühen Nachmittag kam es zu einem Autobrand mitten in Dresden! Die Feuerwehr rückte zu einem Autobrand in Dresden aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Rettungskräfte gegen 14.20 Uhr alarmiert. Ein Fahrzeug geriet an der Tiergartenstraße in unmittelbarer Nähe des Großen Gartens in Brand. Einsatzkräfte der Altstadt-Wache eilten zum Brandort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Laut Infos von TAG24 musste die Straße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa