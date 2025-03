28.03.2025 16:40 3.209 Brand im Wohnquartier: Feuerwehr am Altmarkt im Einsatz!

Rauch in der Dresdner Altstadt! Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zum Wohnquartier "MK4" am Altmarkt ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Rauchwolke in der Dresdner Altstadt! Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zum Wohnquartier "MK4" auf die Pfarrgasse am Altmarkt ausrücken. Die Dresdner Feuerwehr ist am Wohnquartier "MK4" im Einsatz. © Steffen Füssel Im fünften Stock des Gebäudes brach aus noch ungeklärter Ursache ein Balkonbrand aus. Die Kameraden bekämpfen die Flammen im Innenhof von außen mittels Drehleiter. Zugleich findet ein Innenangriff statt. "Es gibt keine Verletzten", so die gute Nachricht von Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45). Dresden Feuerwehreinsatz Feuer im Verkehr: Mann fährt durch Südvorstadt, plötzlich brennt sein Auto Es befänden sich derzeit rund 40 Kräfte der Wachen Albertstadt und Altstadt im Einsatz, teilte Klahre auf TAG24-Nachfrage mit. Ein Spezialfahrzeug bringt Ausrüstung für die Kameraden. © Steffen Füssel Im fünften Obergeschoss muss ein Brand gelöscht werden. © FW Dresden Die Flammen zeigen deutliche Spuren. © Roland Halkasch Ein Teil der Fußgängerzone ist abgesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich der Pfarrgasse, Kreuzkirche und dem Dr. Külz-Ring mit Behinderungen rechnen.

