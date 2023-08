23.08.2023 13:09 8.412 Brand in Pflegeeinrichtung in Seidnitz: Feuerwehr rettet zwei Personen!

Am heutigen Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte über eine Rauchentwicklung in einer Pflegeeinrichtung an der Rennbahnstraße informiert.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Aufregung in Seidnitz! In einer Pflegeeinrichtung in Dresden-Seidnitz hat es am heutigen Mittwoch gebrannt. © privat Am heutigen Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte um 8.45 Uhr über eine Rauchentwicklung in einer Pflegeeinrichtung für Senioren an der Rennbahnstraße informiert. Als die ersten Kameraden der Dresdner Feuerwehr eintrafen, befanden sich eine 100-jährige Bewohnerin sowie eine Pflegerin auf dem Balkon der Brandwohnung. Sie wurden über den Treppenbereich des Hauses ins Freie gerettet und anschließend vom Rettungsdienst notärztlich versorgt. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Dresden Feuerwehreinsatz Glasscherben, Suff und Hitze: Feuerwehr zieht positives Stadtfest-Fazit! Wie Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 mitteilte, hatte Papier auf einem eingeschalteten Herd in einer Wohnung im ersten Obergeschoss das Feuer ausgelöst. Dieses konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Wohnung wurde anschließend belüftet. Da darin kein Schadgas festgestellt werden konnte, durfte die Bewohnerin schließlich zurückkehren. Zwei Personen wurden von der Feuerwehr gerettet. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. © privat Die Winterbergstraße sowieso die Rennplatzstraße waren kurzzeitig voll gesperrt. Mittlerweile sind beide wieder befahrbar. Erstmeldung von 9.46 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.08 Uhr.

Titelfoto: privat