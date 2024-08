Brandserie in Dresden geht weiter: Schon wieder ein Auto am Otto-Dix-Ring abgefackelt!

Dresden - In der Nacht auf Freitag ist in Dresden zum wiederholten Male ein geparktes Auto abgefackelt.

In der Nacht auf Freitag musste die Dresdner Feuerwehr erneut ein brennendes Auto löschen. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden

Um 3.28 Uhr stand am Otto-Dix-Ring ein geparkter Opel in Vollbrand, wie die Feuerwehr Dresden am Freitagmorgen mitteilte.

Der Wagen stand zwar direkt vor einem Parkhaus, doch eine Ausbreitung der Flammen musste nicht befürchtet werden, da sich keine weiteren Autos in unmittelbarer Nähe des Brandherds befanden.

Gegen 4.53 Uhr war der Opel gelöscht und die Kameraden konnten ihren nächtlichen Einsatz beenden.

Und der Opel?

"Da ist nichts mehr zu retten"; erklärte Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Morgen.