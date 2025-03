Dresdner Berufsschule evakuiert: Sieben Personen im Krankenhaus

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Berufsschulzentrum für Agrar und Ernährung im Einsatz.

Am Dienstagmittag wurde das Berufsschulzentrum an der Canalettostraße aufgrund eines unklaren Geruchs geräumt. © Roland Halkasch

Aus dem Inneren des Gebäudes an der Canalettostraße wurde ein bisher unklarer Geruch gemeldet, teilte die Feuerwehr gegen 12 Uhr via Threads mit.

Die Berufsschule im Stadtteil Johannstadt wurde am Mittag geräumt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 400 Schüler im Gebäudekomplex.

Mehrere Personen klagten über Reizungen der Atemwege. Insgesamt sieben Personen wurden daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert, 19 weitere wurden zur weiteren medizinischen Betreuung in die schuleigene Turnhalle gebracht, wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre in einem Update am Nachmittag erklärte.

Gegenüber TAG24 sagte Klahre, dass die Ursache für den merkwürdigen Geruch bisher nicht ermittelt werden konnte. Die Messgeräte der Feuerwehr konnten keine Auffälligkeiten feststellen.

Für den restlichen Tag wurde der Schulbetrieb durch die Schulleitung eingestellt.