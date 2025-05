06.05.2025 14:15 Einsatz in Löbtau: Feuer an ehemaliger Druckerei

Feuerwehreinsatz an der Tharandter Straße. An der ehemaligen SDV-Druckerei in Dresden-Löbtau brannte die Fassade.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Feuerwehreinsatz in Löbtau. An der ehemaligen SDV-Druckerei in Dresden-Löbtau brannte die Fassade. An der SDV-Druckerei hat es gebrannt. © Steffen Füssel Um 12.20 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Tharandter Straße gerufen. An einem Gebäude der ehemaligen SDV-Druckerei brannte am Dienstag die Fassade. Man habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, erklärte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24. "Die Kollegen mussten die Fassade öffnen und einzelne Glutnester ablöschen." Gegen 13.20 Uhr war der Einsatz vorbei. Verletzt wurde niemand. Warum es zum Feuer kam, war am Nachmittag noch völlig unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Feuerwehr musste nach Löbtau ausrücken. © Steffen Füssel Die Kameraden brachten das Feuer zügig unter Kontrolle. © Steffen Füssel Die Dresdner SDV-Unternehmensgruppe stellte Ende März nach mehr als 32 Jahren den Geschäftsbetrieb ein. 122 Menschen verloren alleine am Standort Dresden ihren Job. Zuvor scheiterten Verhandlungen mit möglichen Investoren.

Titelfoto: Steffen Füssel