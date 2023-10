18.10.2023 07:58 3.102 Fettbrand in Mehrfamilienhaus: Eine Person verletzt!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Dresden-Cossebaude zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person wurde leicht verletzt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Bei einem Küchenbrand in Cossebaude wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Person verletzt. Die Feuerwehr evakuierte 15 weitere Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Nacht auf Mittwoch wegen eines Küchenbrands in Cossebaude im Einsatz. © Roland Halkasch Gegen 1 Uhr geriet eine Küche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Albrechtshöhe in Brand, erklärte Pierre Steffen Bedrich, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen. Ersten Erkenntnissen zufolge löste ein Unfall beim Kochen das Feuer aus. Durch den Fettbrand wurde der 46-jähriger Bewohner leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Insgesamt 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und evakuierten aufgrund von starker Rauchentwicklung insgesamt 15 Personen aus den umliegenden Wohnungen. Gegen 2.30 Uhr konnten die Anwohner wieder zurück. Dresden Feuerwehreinsatz Brand in Löbtau: Feuerwehr bekämpft Flammen in Wohnung Der Feuerwehreinsatz selbst dauerte bis 4.19 Uhr. Mithilfe eines Strahlrohrs wurde der Küchenbrand gelöscht. Die Straße wurde im Zuge der Löscharbeiten voll gesperrt. Infolge eines Fettbrands im Erdgeschoss wurde ein Mann (46) leicht verletzt. © Roland Halkasch Die Kriminalpolizei war am Mittwochmorgen weiterhin vor Ort.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch