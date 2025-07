07.07.2025 19:46 Feuer im Dresdner Westen: Flammen schlagen aus Plattenbau-Wohnung

In Dresden-Gorbitz ist ein Brand in einer Plattenbau-Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an. Verletzt wurde niemand.

Von Chris Pechmann

Dresden - Die Feuerwehr ist am späten Montagnachmittag zu einem Wohnungsbrand nach Dresden-Gorbitz ausgerückt! Wohnungsbrand in Dresden-Gorbitz: Feuerwehrleute bekämpften die Flammen mittels Strahlrohren von der Wiese aus. © Roland Halkasch Wie ein Dresdner Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, eilten Einsatzkräfte gegen 17 Uhr zur Herzogswalder Straße. Vor Ort brannte es in der Erdgeschosswohnung eines Plattenbaus. Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Fenster. Nach ersten Informationen brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus. Die Feuerwehr begann damit, den Brand mittels Löschwasser zu bekämpfen. Durch schnelles Eingreifen konnte so anscheinend ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnung des mehrstöckigen Gebäudes verhindert werden. Einsatzkräfte am Brandort, der Herzogswalder Straße. © Roland Halkasch Laut Polizeisprecher wurde niemand verletzt. Alle Anwohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, hieß es. Am Abend dauerte der Einsatz der Feuerwehr vor Ort an. Die Ursache des Brandausbruchs blieb noch unklar.

Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch