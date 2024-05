Feuer in Dresdner Hochhaus: Mann schwer verletzt, sieben Katzenbabys gerettet

Dresden - Bei einem Feuer in einer Hochhauswohnung in der Dresdner Südvorstadt erlitt eine Person schwere Brandverletzungen. Die anderen Mieter kamen mit dem Schrecken davon.

In einem Mehrfamilienhaus in der Hochschulstraße hat es gebrannt. © Feuerwehr Dresden

Als es am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr aus einer Wohnung in der Hochschulstraße plötzlich rauchte und qualmte, rückte die Feuerwehr sofort aus.

Während die Kameraden eine Drehleiter in Position brachten, kämpften sich gleich mehrere Trupps unter vollem Atemschutz zur Brandwohnung im siebten Stock vor.

In der völlig verrußten Wohnung trafen die Kameraden einen Mann an. Er erlitt schwere Brandverletzungen, wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei am Morgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, stehe die Identität des Schwerverletzten noch nicht fest.

Außerdem fanden die Kameraden gleich mehrere Katzen in der Feuer-Wohnung vor, darunter sieben völlig durchnässte Katzenbabys - sie alle wurden gerettet und an die Profis des Gerätewagens Tier übergeben.