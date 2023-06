10.06.2023 21:19 672 Feuer in Mehrfamilienhaus nahe Dresden: Flammen breiten sich bis zum Dachstuhl aus

Am Samstagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Gottleuba.

Von Simone Bischof

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Am Samstagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Gottleuba (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). In dem Mehrfamilienhaus, in dem es am Samstag brannte, sollen insgesamt fünf Mietparteien wohnen. Verletzt wurde offenbar niemand. © Marko Förster Im Ortsteil Berggießhübel war der Dachstuhl des Hauses am Sebastian-Kneipp-Platz in Brand geraten. Der Notruf erfolgte gegen 14.40 Uhr. Ersten Informationen zufolge habe zunächst ein Balkon an dem Gebäude, in dem sich eine Apotheke im Erdgeschoss befindet, gebrannt. Von dort sollen die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen haben. Dabei wurde wohl eine Wohnung im Dachgeschoss des linken Gebäudeteils unbewohnbar. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in der Neustadt: Dichter Rauch aus Dachgeschoss-Wohnung Verletzt wurde offenbar niemand. Durch Feuer und Löschwasser entstand Sachschaden. Zur Höhe liegen noch keine Informationen vor. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Kameraden im Einsatz. Während der Löscharbeiten war die Straße gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. © Marko Förster Während des Einsatzes war die Straße zwischen Sebastian-Kneipp-Platz und Am Kaffeeberg in beiden Richtungen voll gesperrt.

Titelfoto: Marko Förster