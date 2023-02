Feuer in Strehlen: Zwei Menschen evakuiert, einer muss ins Krankenhaus!

Dresden - Am Montagvormittag rückte die Feuerwehr in den Dresdner Stadtteil Strehlen aus, um einen Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu löschen.

Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Person wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, erhielten die Einsatzkräfte gegen 11.44 Uhr einen Notruf von einem Mieter der brennenden Wohnung in der Wilhelm-Lachnit-Straße, der den aufsteigenden Rauch aus dem Erdgeschoss meldete.

Da das Wohnhaus in einer Sackgasse liegt, konnten sich die insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Übigau und Leuben sowie der B- und U-Dienst in günstiger Lage am Einsatzort positionieren, ohne eine Sperrung der Straße vorzunehmen, erklärte Pressesprecher Steffen Bedrich.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie Angaben zu den geretteten Personen liegen bisher nicht vor, teilte die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage mit.

Auch wenn die Löscharbeiten zügig vollendet waren, zog sich der Einsatz durch sämtliche Nachbereitungen noch bis circa 14.50 Uhr, so Bedrich.