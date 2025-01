Feuerwehr im Dauereinsatz: Mehr als 1000 Notrufe zu Silvester in Dresden und Umgebung!

An der Königsbrücker Straße brannte ein Balkon. © Christian Juppe

Allein in Dresden rückte die Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden 88 Mal zu Brandeinsätzen aus – drei Einsätze mehr als im Vorjahr.

Am häufigsten standen Müllcontainer und Abfallbehälter in Flammen, die etwa 28 Prozent der Einsätze ausmachten. Zudem gab es einige Fehlalarme, ausgelöst durch Feuerwerksrauch, der in Wohnhäuser eindrang. Auch fünf Balkone gerieten in Brand.

Einer dieser Brände ereignete sich in der Äußeren-Neustadt auf der Königsbrücker Straße. Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses fingen Möbelstücke auf einem Balkon Feuer.

Dank des schnellen Eingreifens von 20 Einsatzkräften konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden, sodass der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet war. Verletzte gab es glücklicherweise keine.