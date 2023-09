Feuerwehreinsatz im Dresdner Süden: Das ist der Auslöser!

Dresden - Im Dresdner Süden kam es am heutigen Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz . Eine Frau musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr rückte am heutigen Montag in die Spitzbergstraße aus. © Feuerwehr Dresden

Gegen 15 Uhr wurden die Kameraden in die Spitzbergstraße (Leubnitz-Neuostra) alarmiert, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung erklärt.

In dem Notruf war von einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus die Rede. Dieses Bild bestätigte sich, als die ersten der insgesamt 24 Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen: "Beißender, schwarzer Rauch" stieg demnach aus einem Küchenfenster und der Eingangstür zur Doppelhaushälfte.

Nachdem sich die Brandbekämpfer Zutritt zur Wohnung verschafft haben, brachten sie zunächst eine Frau ins Freie, die deutliche Zeichen einer Rauchgasvergiftung zeigte. Sie musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden.

Danach begannen die Löscharbeiten. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in die Doppelhaushälfte und machten den Grund für den heftigen Rauch ausfindig: Mehrere Akkus schmorten an einem Ladegerät.

Die Technik wurde nach draußen gebracht und die Wohnung belüftet.