02.12.2023 14:55 1.569 Feuerwehreinsatz in der Neustadt: Rauchmelder geht plötzlich los

In der Dresdner Neustadt kam es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung schlug ein Rauchmelder Alarm.

Von Benjamin Richter

Dresden - In der Dresdner Neustadt kam es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung schlug ein Rauchmelder Alarm. Aufgrund eines piependen Rauchmelders musste die Feuerwehr in die Neustadt ausrücken. © Max Lokat Wie das Dresdner Brand- und Katastrophenschutzamt gegenüber TAG24 bestätigte, hatten Anwohner einen piependen Rauchmelder in der Wohnung ihres Nachbarn gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Ein Löschzug begab sich daraufhin in die Hauptstraße zwischen Neustädter Markt und Albertplatz. Auch ein Notarzt sowie ein Polizeiauto waren vor Ort. Als Einsatzkräfte die Wohnung betraten, konnte die Ursache für den Alarm schnell ausgemacht werden. In der Küche befand sich angebranntes Essen auf dem Herd. Dresden Feuerwehreinsatz Best-of-Einsätze bei DMAX: Auch Dresdner und Chemnitzer Feuerwehr im TV dabei! Dank des Rauchmelders und der Hilfe der Nachbarn waren die Kameraden schnell genug in der Wohnung, sodass es gar nicht erst zu einem Brand kam. Die Wohnung musste lediglich einmal durchlüftet werden, danach konnten die Feuerwehrleute wieder abziehen. Da es sich nur um angebranntes Essen handelte, konnte die Feuerwehr schnell wieder abrücken. © Max Lokat Laut Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Dadurch musste auch die Hilfe des anwesenden Notarztes nicht beansprucht werden.

Titelfoto: Max Lokat