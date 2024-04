17.04.2024 06:36 6.079 Feuerwehreinsatz in Dresden: Mehrfamilienhaus wegen Brand geräumt, Frau in Klinik

Von Max Patzig

Dresden - Großer Feuerwehreinsatz in Dresden! Am Dienstagabend geriet eine Wohnung im Stadtteil Striesen in Brand. Jetzt ist sie unbewohnbar. Gegen 22 Uhr rückte die Feuerwehr auf der Laubestraße in Striesen an. © Roland Halkasch Kurz vor 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die Laubestraße alarmiert. Einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge hatte es in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Als die Kameraden am Unglücksort eintrafen, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus der Wohnung. Das Feuer entzündete sich in der Küche, als die Mieterin (87) gerade beim Kochen war, aber kurzzeitig die Küche verließ. Während sämtliche Bewohner das Haus für die Dauer der Löscharbeiten verlassen mussten, wurde die Rentnerin wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dresden Feuerwehreinsatz Mieterin nimmt Gasgeruch wahr und löst damit Großeinsatz aus Es zeigte sich noch in der Nacht: Vorerst bleiben die Räume der Brandwohnung unbewohnbar. Alle anderen Mieter hatten aber Glück und durften gegen Mitternacht wieder zurück ins Haus. Die Brandwohnung ist erst mal unbewohnbar. © Roland Halkasch Wie ein Polizeisprecher am heutigen Mittwochmorgen gegenüber TAG24 erklärte, wird jetzt gegen die Mieterin ermittelt. Es steht die Frage im Raum, wie es genau zu dem Feuer kam.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)