05.02.2025 06:23 4.588 Feuerwehreinsatz in Neugruna: Vier Personen im Krankenhaus

Blaulichteinsatz in Dresden-Neugruna am Mittwoch: Gegen 2.36 Uhr brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schaufußstraße.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Blaulichteinsatz im Stadtteil Neugruna. Gegen 2.36 Uhr gab es am heutigen Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Dresden-Neugruna. © Feuerwehr Dresden Gegen 2.36 Uhr ging bei der Feuerwehr Dresden am heutigen Mittwoch ein Notruf ein: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schaufußstraße brannte es. Wie Pressesprecher Michael Klahre berichtete, trafen die Kameraden, vor Ort angekommen, im Treppenhaus auf drei Personen (zwei Frauen 21, 23 und ein Mann 21). Ihre Gesichter waren rußverschmiert, hatten sie sich zuvor in der Brandwohnung im zweiten Obergeschoss befunden. Sie alle wurden sofort nach draußen gebracht und notärztlich untersucht. Derweil drangen die Feuerwehrleute mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung vor und konnten die Flammen schnell löschen. Dresden Feuerwehreinsatz Feueralarm im Dresdner Rathaus: Was war da los? Da sich der Rauch zudem in die darüberliegende Wohnung ausgebreitet hatte, musste auch deren Bewohnerin (63) ins Freie gebracht werden. Während die betroffenen Einheiten belüftet wurden, ging es für die vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ursache für das Feuer, das die Brandwohnung vorerst unbewohnbar zurückließ, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Zeit des Einsatzes, der bis 4.30 Uhr andauerte, musste die Schaufußstraße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden