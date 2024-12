Flammen am Straßenrand: Feuerwehr kämpft gegen brennenden Kleidercontainer!

Dresden - Die Feuerwehr ist in der Nacht zum heutigen Samstag wegen eines PKW-Brandes in die Klopstockstraße ( Cotta ) alarmiert worden! Doch vor loderte gar kein Auto ...

Die Feuerwehr ließ in der Nacht die Funken in Dresden-Cotta sprühen, um den brennenden Altkleidercontainer aufzukriegen. © Roland Halkasch

Wie Feuerwehrsprecher Steffen Bedrich (46) gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der scheinbare Pkw-Brand gegen 0.35 Uhr gemeldet.

Deshalb sei man mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 14 Einsatzkräfte angerückt, so Bedrich. Eine so hohe Personal-Stärke wäre jedoch gar nicht nötig gewesen. Vor Ort stand "nur" ein Altkleidercontainer in Flammen.

Feuerwehrleute öffneten den brennenden Container mittels Gewalt – und Säge – und löschten den Brand.