Gas-Alarm in Bühlau: Evakuierung angeordnet, Straßen voll gesperrt

Dresden - Gasleck in Dresden-Bühlau ! Mehrere Menschen müssen am Dienstagabend ihre Wohnungen an der Bautzner Landstraße verlassen, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Auf der Bautzner Landstraße sorgt ein Gasleck für massive Behinderungen. © privat

Nach TAG24-Informationen soll im Bereich der Haltestelle "Grundstraße" ein Gas-Gestank in der Luft liegen.

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45) teilte auf Nachfrage mit, dass das Leck bei Bauarbeiten entstanden ist. Eine entsprechende Alarmierung sei kurz nach 19 Uhr eingegangen.

"Im Umkreis von 500 Metern sind alle Straßen gesperrt. Mehrere Häuser müssen in einem 250-Meter-Radius evakuiert werden", erklärte Klahre. Betroffene Bewohner würden in der naheliegenden Wache der Stadtteilfeuerwehr Bühlau an der Neukircher Straße unterkommen.

"Wir rechnen mit einem Einsatz bis tief in die Nacht", so der Sprecher. Vom Versorger SachsenEnergie sei angekündigt worden, dass die Bautzner Landstraße an mehreren Stellen geöffnet werden müsse, um an die beschädigte Leitung zu gelangen.