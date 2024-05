16.05.2024 07:02 3.218 Großbrand in Loschwitz: "Heiße Nacht" für Dresdner Feuerwehr!

Am Mittwochabend kam es in einem leerstehenden Gebäude in Dresden zu einem Großbrand.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochabend kam es in einer leerstehenden Villa in Dresden zu einem Großbrand. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz brannte am Mittwochabend ein leerstehendes Gebäude. © Roland Halkasch Gegen 22.40 Uhr schlugen hohe Flammen in den Nachthimmel über dem Stadtteil Loschwitz. Dort brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gebäude zwischen dem Körnerweg und der Schevenstraße, wie die Feuerwehr Dresden am Donnerstagmorgen mitteilte. Aufgrund der unwegsamen Lage der Villa, hoch auf einem Hang, waren die Löscharbeiten für die insgesamt 60 Einsatzkräfte eine wahre Herausforderung. Ein zugewucherter Weg sowie eine bestehende Einsturzgefahr erschwerten die Löscharbeiten. Zur Unterstützung wurde auch eine Drohne samt Wärmebildkamera eingesetzt. Dresden Feuerwehreinsatz Anwohner bemerken Küchenbrand: 12-Jährige von Notarzt behandelt Der Einsatz dauerte die gesamte Nacht an. Mit fünf Strahlrohren konnten die Flammen gegen 3.30 Uhr schließlich gelöscht werden. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes kam es am Körnerweg zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Auch am Morgen waren die Kameraden noch vor Ort, um letzte Glutnester abzulöschen. Der Einsatz dauerte die gesamte Nacht an. © Roland Halkasch Mit einer Drohne konnte die Feuerwehr in das Innere der einsturzgefährdeten Villa blicken. © Feuerwehr Dresden Während der Großbrand in Loschwitz tobte, hatte die Feuerwehr bei weiteren Einsätzen in Dresden alle Hände voll zu tun. Pressesprecher Michael Klahre sprach gegenüber TAG24 deshalb von einer "heißen Nacht".

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch