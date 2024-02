Industriebrache in Flammen: Ehemaliges Konzentrationslager Flossenbürg soll gesichert werden

Dresden - Feuerwehreinsatz im Dresdner Südosten. In Großzschachwitz fing ein leerstehendes Industriegebäude Feuer. Nicht zum ersten Mal brannte es an dieser Adresse.

Die Flammen schlugen so hoch aus dem Gebäude, dass der Brand schon von großer Entfernung sichtbar war. © Roland Halkasch

Die Einsatzkräfte bekamen schon von Weitem eine riesige Rauchsäule und meterhoch lodernde Flammen zu Gesicht, als sie gegen 1.15 Uhr in der Nacht zu Sonntag ausrückten.

In der Fritz-Schreiter-Straße, in unmittelbarer Nähe zum DB-Haltepunkt Zschachwitz, war aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Brache in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, stießen die Kameraden auf drei Gebäudeteile, wovon der mittlere Teil auf einer Fläche von etwa Tausend Quadratmetern vollkommen Feuer gefangen hatte. Aufgabe des Löschtrupps sei es gewesen, die Brandausbreitung auf die anderen Gebäudeteile zu verhindern.

Mit zwei Drehleitern und fünf handgeführten Strahlrohren kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Das Löschwasser musste über eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitung von zwei Hydranten zum Einsatzort gepumpt werden.