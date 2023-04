26.04.2023 15:08 3.331 Mann steckt mit SUV eine Stunde lang in Waschanlage fest!

Am Dienstag blieb ein 53-jähriger BMW-Fahrer mit seinem SUV in einer Waschanlage in Dresden stecken. Die Feuerwehr befreite denn Mann und seinen Wagen.

Von Malte Kurtz

Am frühen Dienstagabend blieb ein 53-jähriger BMW-Fahrer mit seinem SUV in einer Waschanlage an der Wiener Straße stecken und konnte sich nicht selbstständig aus seinem Wagen befreien. Die Feuerwehr musste zu Hilfe eilen. Für den BMW X3 ging es in der Waschstraße vorerst nicht weiter voran. Erst die Feuerwehr konnte den 53-Jährigen mit seinem Wagen aus seiner beklemmenden Lage befreien. © Feuerwehr Dresden Gegen 17.46 Uhr ging bei der Dresdner Feuerwehr der Notruf ein, dass ein BMW X3 samt dem 53-jährigen Fahrer im Innenraum in einer Waschstraße eingeklemmt wurde, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwochnachmittag. Als die insgesamt sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Fahrzeug zur Hilfeleistung vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sich das Dach vom BMW in der Bürsten-Anlage verheddert hatte. Mithilfe von Bergewerkzeug wurden die Bürsten schließlich angehoben und der Wagen konnte herausgeschoben werden. Gegen 18.47 Uhr waren Fahrer und Fahrzeug wieder in Freiheit.

Der 53-Jährige blieb laut Angaben der Feuerwehr unversehrt, hatte sich seinen Abend aber sicher anders vorgestellt.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden