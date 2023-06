Mann stürzt in Dresden mit Elektromobil aus Obergeschoss ab

Dresden - In Dresden mussten Einsatzkräfte zu einem Mann (76) eilen, der mit seinem Elektromobil abgestürzt war.

Der Mann (76) war mit seinem Elektromobil verunglückt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/dpa-tmn

Der 76-Jährige war mit seinem Fahrzeug am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Gebäude an der Kesselsdorfer Straße unterwegs gewesen, als es plötzlich zum Unfall kam.

Nachdem der Mann aus einem Aufzug herausgefahren war, stürzte er vom ersten Obergeschoss bis ins Erdgeschoss herunter. Dabei wurde er am Kopf verletzt.

Das Elektromobil verkeilte sich auf der Treppe.

Der 76-Jährige wurde zunächst vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr half bei der Rettung des Mannes und kümmerte sich dann um die Bergung des Elektromobils.