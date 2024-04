Mieterin nimmt Gasgeruch wahr und löst damit Großeinsatz aus

Pirna - Am Mittwochabend nahm eine Mieterin im Haus "Pfaffenstein" den Geruch von Gas wahr. Dies hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Polizei zur Folge.

Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, um die Bewohner des Hauses an der Remscheider Straße zu untersuchen. © Daniel Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Einsatz am Mittwoch auf dem Pirnaer Sonnenstein.

Die Frau, die in einem Hochhaus an der Remscheider Straße 2a wohnt, rief gegen 18.45 Uhr die Rettungskräfte und gab an, Gas gerochen zu haben.

Neben den Kräften der Feuerwehren Altstadt, Neundorf, Copitz und der Hauptwache eilten acht Rettungswagen und zwei Notärzte sowie zahlreiche Fahrzeuge vom Katastrophenschutz-Einsatzzug aus Heidenau und Pirna zum Haus Pfaffenstein.

Feuerwehrleute erkundeten sofort die angeblich betroffenen oberen Stockwerke, konnten jedoch keinen Gasgeruch feststellen.

Mehrere Anwohner wurden dennoch vorsorglich untersucht, darunter auch Kinder. Es habe insgesamt kein Handlungsbedarf bestanden, hieß es von der Einsatzleitung.