Mitten in Pirna: Geparktes Auto fängt Feuer und wird völlig zerstört

Pirna - Auf der Eichendorffstraße in Pirna-Copitz ist am Mittwoch ein Audi völlig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Audi brannte völlig aus. © Daniel Förster

Die Rauchwolke war schon von weitem zu sehen.

Der geparkte A4 fing am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr Feuer. Als die alarmierte Feuerwehr am Unglücksort auf der Eichendorffstraße eintraf, stand der rote Kombi bereits lichterloh in Flammen.

Umgehend begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer zügig löschen. Der Audi mit Meißner Kennzeichen brannte dennoch völlig aus, ist nur noch Schrott.

Wahrscheinliche Brandursache: ein technischer Defekt am Audi. Zeugen berichten, dass zunächst der Motorraum in Flammen stand, diese dann im Anschluss auf das ganze Auto übergriffen.

Man ermittle zur Ursache, gehe aber in der Tat von einem technischen Problem aus, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.