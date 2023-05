Randale-Nacht in der Neustadt: Mülltonnen und Autos in Flammen!

Dresden - In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr zwischen 1.25 Uhr und 2.14 Uhr zu mehreren Bränden in der Dresdner Neustadt ausrücken. Unbekannte hatten mutwillig mehrere Gegenstände in Brand gesteckt. Die Polizei stellte daraufhin zwei jugendliche Frauen.