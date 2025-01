Rauch in Dresdner Hochhaus: Feuerwehr im Einsatz!

Dresden - Alarm in der Seevorstadt von Dresden ! Am heutigen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr auf die Mosczinskystraße nahe dem Hauptbahnhof ausrücken.

"Das Brett wurde umgehend in der Spüle mit Wasser gekühlt und die verrauchte Wohnung intensiv belüftet", berichtet Klahre. Dank des Melders hätte eine Brandausbreitung und ein damit größerer Schaden verhindert werden können.

Kameraden eilten daher zu dem Gebäude und verschafften sich Zutritt zur betroffenen Wohnung. Dabei stellte sich heraus, dass ein angebranntes Holzbrett auf dem Herd in der Küche die Rauchentwicklung verursacht hatte.

Wie Sprecher Michael Klahre (45) mitteilte, ging um 6 Uhr der Notruf über Brandgeruch sowie einen piependen Rauchwarnmelder in der 16. Etage eines Hochhauses ein.

Am Einsatz seien 38 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau sowie Altstadt beteiligt gewesen. Man appelliere dringend an alle Dresdner, Rauchwarnmelder regelmäßig zu überprüfen und Kochgeräte nie unbeaufsichtigt zu lassen, so Klahre.