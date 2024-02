Rauchmelder-Doppeleinsatz! Dresdner Feuerwehr holt Essen vom Herd

Dresden - Zwei Einsätze innerhalb weniger Stunden: Am gestrigen Freitagabend musste die Dresdner Feuerwehr gleich zweimal Essen vom Herd holen. In beiden Fällen verhinderten Rauchmelder Schlimmeres!

In der Bergstraße brannte das Pilzgericht einer 57-Jährigen ordentlich an. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten Einsatzkräfte um 18.21 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Bergstraße (Südvorstadt) ausrücken. In der ersten Etage brauchte eine 57-jährige Mieterin dringend Hilfe!

Die Frau hatte sich in ihrer Küche Essen zubereitet, geriet danach jedoch in ihrem Badezimmer in eine nicht näher benannte gesundheitliche Notlage.

Sie rief um Hilfe, währenddessen das Pilzgericht in ihrer Pfanne anbrannte und den ganzen Flur verqualmte. Ihr Rauchmelder piepte unaufhörlich. Glücklicherweise bemerkte ein Nachbar den Lärm und wählte den Notruf.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten die 57-Jährige unverletzt befreien und die Wohnung durchlüften. Ihr Abendessen war jedoch nicht mehr zu retten.