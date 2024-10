22.10.2024 14:00 Schon wieder Rauchwolke über Dresden: Was brennt hier?

In Dresden kam es am Dienstag zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Schon wieder Brand in Dresden: Die Feuerwehr war am Dienstagmittag im Stadtteil Lockwitz mit einem Großaufgebot im Einsatz. Grund war ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb. Die Feuerwehr war im Stadtteil mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Roland Halkasch Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 bestätigte, brach der Brand kurz nach 12 Uhr an der Maxener Straße aus. Auf dem Betriebsgelände habe demnach Müll in Flammen gestanden. Dabei kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. In einem Entsorgungsbetrieb soll Müll in Flammen aufgegangen sein. © Roland Halkasch Die Rauchwolke war weithin über der Landeshauptstadt zu sehen. Mittlerweile konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen, so Klahre.

Titelfoto: Roland Halkasch