Straße dicht, Bahnen umgeleitet: Neustädter Wohnung in Flammen

Dresden - Brand in der Inneren Neustadt! Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Hoyerswerdaer Straße, Ecke Tieckstraße geeilt.

Aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Hoyerswerdaer Straße stieg Qualm empor. © Feuerwehr Dresden

Gegen 8.40 Uhr meldete die Dresdner Feuerwehr bei Threads eine brennende Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung und suchten nach Personen sowie dem Brandherd. Es kam zu starker Rauchentwicklung, hieß es.

Knapp eine halbe Stunde später gab es bereits Entwarnung: Brand gelöscht! Anschließend begann man mit der Nachkontrolle.

Ob Menschen bei dem Brand zu Schaden kam, war am Morgen noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Feuers blieb unklar.