Straße dicht, Bahnen umgeleitet: Neustädter Wohnung in Flammen
Dresden - Brand in der Inneren Neustadt! Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Hoyerswerdaer Straße, Ecke Tieckstraße geeilt.
Gegen 8.40 Uhr meldete die Dresdner Feuerwehr bei Threads eine brennende Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses.
Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung und suchten nach Personen sowie dem Brandherd. Es kam zu starker Rauchentwicklung, hieß es.
Knapp eine halbe Stunde später gab es bereits Entwarnung: Brand gelöscht! Anschließend begann man mit der Nachkontrolle.
Ob Menschen bei dem Brand zu Schaden kam, war am Morgen noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Feuers blieb unklar.
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"Auf der Hoyerswerdaer Straße geht nichts mehr", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Morgen gegenüber TAG24 mit. Auch im Bahnverkehr gab es Einschränkungen.
Aufgrund des Einsatzes mussten Oberleitungen der Straßenbahn abgeschaltet werden, um eine Drehleiter in Position zu bringen.
Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Dresden