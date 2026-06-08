Straße dicht, Bahnen umgeleitet: Neustädter Wohnung in Flammen

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In der Inneren Neustadt in Dresden brannte eine Wohnung in der vierten Etage. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Morgen löschen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Brand in der Inneren Neustadt! Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Hoyerswerdaer Straße, Ecke Tieckstraße geeilt.

Aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Hoyerswerdaer Straße stieg Qualm empor.
Aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Hoyerswerdaer Straße stieg Qualm empor.  © Feuerwehr Dresden

Gegen 8.40 Uhr meldete die Dresdner Feuerwehr bei Threads eine brennende Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung und suchten nach Personen sowie dem Brandherd. Es kam zu starker Rauchentwicklung, hieß es.

Knapp eine halbe Stunde später gab es bereits Entwarnung: Brand gelöscht! Anschließend begann man mit der Nachkontrolle.

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Ob Menschen bei dem Brand zu Schaden kam, war am Morgen noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Feuers blieb unklar.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die brennende Wohnung.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die brennende Wohnung.  © Feuerwehr Dresden
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"Auf der Hoyerswerdaer Straße geht nichts mehr", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Morgen gegenüber TAG24 mit. Auch im Bahnverkehr gab es Einschränkungen.

Aufgrund des Einsatzes mussten Oberleitungen der Straßenbahn abgeschaltet werden, um eine Drehleiter in Position zu bringen.

Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Dresden

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