12.02.2025 07:57 3.058 Straßenbahn in Coswig entgleist: Polizei hat Verdacht!

Entgleisung in Coswig! Am Dienstagabend ist eine Straßenbahn am Rathaus aus den Schienen gesprungen.

Von Maximilian Schiffhorst

Coswig - Entgleisung auf der DVB-Linie 4! Am gestrigen Dienstagabend war die Dresdner Feuerwehr in Coswig gefordert. Sabotage führte am Dienstagabend zur Entgleisung einer Straßenbahn der Linie 4 in Coswig. © Roland Halkasch Gegen 19.20 Uhr sprang eine lange Straßenbahn vom Typ NGT 8 DD mit dem ersten Triebgestell bei der Einfahrt in die Haltestelle am Rathaus aus dem Gleis. Bislang Unbekannte hatten zuvor zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr Steine auf die Schienen gelegt, teilte die Polizeidirektion Dresden am Mittwochmorgen gegenüber TAG24 mit. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr", so ein Sprecher. Dafür suche man Zeugen, die Hinweise geben können (Tel. 0351/4832233). Dresden Feuerwehreinsatz Brandstifter gesucht: Wieder ein Tesla in der Neustadt abgefackelt! Personen seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Spezialkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Aufgleisung. Dazu musste hydraulische Technik zum Einsatz kommen. Unter dem Fahrgestell waren noch Steine zu erkennen. © Roland Halkasch Bruchstücke lagen in der Führungsschiene. © Roland Halkasch DVB informierten auf X über Störung Die Linie 4 war bis in die späten Abendstunden unterbrochen. Es fuhr ein Ersatzverkehr zwischen Radebeul West und Weinböhla. Fahrgäste sollten auch die S-Bahnen nutzen.

Titelfoto: Roland Halkasch