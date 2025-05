Vollsperrung in Dresden: Das ist der Grund

Dresden - Vollsperrung in Dresden-Naußlitz ! Am Montagmittag war der Verkehr im Bereich des Ingrid-Tunnels beeinträchtigt.

"Um ausreichend Löschwasser an die schwer erreichbare Brandstelle zu fördern, mussten mehrere Hundert Meter Schlauchleitungen verlegt werden", beschreibt der Sprecher die Herausforderung. Mehrere Stadtteilfeuerwehren hätten nachalarmiert werden müssen. Auch eine Drohnenstaffel sei im Einsatz gewesen.

Mehrere Trupps hätten sich zu Fuß in ein schwer zugängliches Waldstück begeben. Dort sei ein Feuer auf 100 Quadratmetern Fläche festgestellt worden. "Aufgrund der trockenen Vegetation breitete sich der Brand rasch auf etwa 300 Quadratmeter aus", so Klahre.

Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Die Sperrung der Tharandter Straße in Höhe des Tunnels sei mittlerweile wieder aufgehoben worden. "Eine Nachkontrolle der Einsatzstelle erfolgt am Abend durch Kräfte der Wache Löbtau", so Klahre abschließend.