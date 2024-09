20.09.2024 08:40 6.252 Warum riecht es in Dresden nach Rauch?

In Dresden-Mitte wurde am Freitagmorgen Rauchgeruch gemeldet, die Feuerwehr rückte aus. Am Ende handelte es sich um einen falschen Alarm.

Von Marcus Scholz

Dresden - Am frühen Freitagmorgen waberte ein unangenehmer Geruch durch das Dresdner Stadtzentrum. Was war da los? Die Dresdner Feuerwehr musste am Freitag früh raus. Am stellte sich heraus: Falscher Alarm! (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness Wie die Feuerwehr auf "Threads" mitteilte, klingelte in der Integrierten Regionalleitstelle vermehrt das Telefon. Anwohner wunderten sich über Rauchgeruch. Sofort seien der Umweltdienst samt Löschfahrzeug in die Spur geschickt worden, um die Umgebung zu erkunden. Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Eine Dampflok im Bahnbetriebswerk Zwickauer Straße war schuld! Dresden Feuerwehreinsatz Brand in Dresden-Gorbitz: In der Wohnung machen Feuerwehrleute eindeutigen Fund Dort sei der Lok seit 3 Uhr morgens ordentlich Dampf unter dem Kessel gemacht worden. Gegen 11 Uhr soll die Zugmaschine dann nämlich Richtung Berlin aufbrechen. Eine Gefahr für Leib, Leben und Atemwege hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

