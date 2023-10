08.10.2023 10:34 13.852 Was ist an den Elbwiesen los? Zwei Feuerwehreinsätze innerhalb von zwei Stunden

Innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr am heutigen Samstag zweimal wegen Feuer an den Elbwiesen in Dresden ausrücken.

Von Clemens Grosz

Dresden - Was ist an den Elbwiesen los? Innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr zweimal wegen eines Wiesenbrands in der Dresdner Johannstadt ausrücken. Zweimal wurde die Feuerwehr am gestrigen Samstag an die Elbwiesen gerufen. © Roland Halkasch Zuerst brannte es am gestrigen Samstag um 14.49 Uhr ganz in der Nähe des Fährgartens Johannstadt, bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24. Rund 40 Quadratmeter Wiese standen lichterloh in Flammen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, welche die Feuerwehr bereits bei der Anfahrt sehen konnte. Strahlrohr und Wärmebildkamera kamen zum Einsatz. Obwohl sich das Feuer durch den recht starken Wind flussaufwärts ausbreitete und so etwa 100 Quadratmeter Wiese in Flammen standen, war der Einsatz rasch beendet. Die Feuerwehrleute kehrten um etwa 15.39 Uhr zur Wache zurück. Dresden Feuerwehreinsatz Brand in Löbtau: Feuerwehr bekämpft Flammen in Wohnung Doch dann loderte es offenbar wieder: Um circa 17.10 Uhr, knapp zwei Stunden später, musste man erneut ausrücken, hieß es von der Feuerwehr. Vor Ort entpuppte sich der Brand jedoch als harmloses und beaufsichtigtes Lagerfeuer, von dem keine Gefahr ausging. Ein erneuter Löscheinsatz war daher nicht nötig. Noch ist völlig unklar, was das Feuer auslöste. © Roland Halkasch Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den anhaltenden Regen des heutigen Sonntags sind die Wiesen derzeit feucht, weshalb nicht von einem erneuten Brandausbruch gerechnet wird. Erstmeldung: 7. Oktober, 18.02 Uhr, Update: 8. Oktober, 10.34 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch