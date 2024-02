01.02.2024 16:04 4.403 Wohnungsbrand in Gorbitz: Leutewitzer Ring voll gesperrt

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Dresden über einen Wohnungsbrand am Leutewitzer Ring in Gorbitz informiert.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Wohnungsbrand in Gorbitz! Wohnungsbrand in Gorbitz: Der Leutewitzer Ring musste zeitweilig voll gesperrt werden. © Roland Halkasch Wie Michael Klahre, Sprecher der Feuerwehr Dresden, mitteilte, wurden die Kameraden am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr gleich von mehreren Anrufern über einen Brand am Leutewitzer Ring informiert. Dort piepte ein Feuermelder, außerdem roch es verbrannt. Bereits von der Rettungsleitstelle aus konnten die Uniformierten den Rauch sehen, weswegen sich die Einsatzkräfte sofort auf den Weg machen. Vor Ort angekommen, schlugen bereits Flammen vom Balkon im ersten OG eines Mehrfamilienhauses. Unter Atemschutz und mithilfe eines Strahlrohrs schafften es die Einsatzkräfte, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und rasch zu löschen. Dresden Feuerwehreinsatz Centrum-Galerie in Dresden evakuiert: Was ist da los? Anschließend waren "aufwendige Belüftungsmaßnahmen notwendig, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen", so Klahre weiter. Der Leutewitzer Ring musste während der Rettungsarbeiten zeitweilig komplett gesperrt werden. Verletzte gab es bei dem Brand keine. © Roland Halkasch Glücklicherweise konnten zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen in der Wohnung angetroffen werden. Verletzte gab es somit keine. Originalmeldung von 15.49 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.04 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)