Zugverkehr am Dresdner WTC unterbrochen: Feuerwehr im Einsatz!

Dresden - Brand-Alarm im Gleisbereich! Die Dresdner Feuerwehr musste am heutigen Freitag zum Bahnhof Freiberger Straße nahe dem World Trade Center (WTC) ausrücken.

Am Freitag war die Dresdner Feuerwehr am Bahnhof Freiberger Straße im Einsatz. Dort war eine brennende E-Lok gemeldet worden. © Feuerwehr Dresden

Wie Sprecher Michael Klahre (44) auf TAG24-Nachfrage erklärte, ging kurz nach 11 Uhr eine Meldung der Deutschen Bahn ein.

"Die E-Lok eines Personenzugs sollte in Brand geraten sein. Bei der Lageerkundung konnten wir jedoch kein Feuer feststellen", so Klahre. Der Einsatz sei daher kurz vor 12 Uhr bereits beendet gewesen.

Zwischenzeitlich hätte die Strecke zwischen der Freiberger Straße und dem Bahnhof Mitte nicht befahren werden können. "Alle Gleise waren gesperrt", heißt es vom Sprecher.

Laut Dresdner Bundespolizei gab es an der E-Lok eine Hitzeentwicklung infolge eines technischen Defekts. "Die Fahrgäste der S1 in Richtung Neustadt wurden gebeten, den Zug zu verlassen. Eine Evakuierung musste nicht erfolgen", so Sprecher Thomas Bergel (43) gegenüber TAG24.

Die Lok sei nicht mehr einsatzbereit gewesen. Sie hätte zur Zwickauer Straße geschleppt werden müssen.