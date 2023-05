Furchtbare Tat in Dresden: 52-Jähriger soll Mädchen (10) sexuell missbraucht haben

Dresden - Schwere Anschuldigungen gegen einen 52-Jährigen: Er soll am gestrigen Donnerstag ein gerade einmal zehn Jahre altes Mädchen auf einem Dresdner Spielplatz angesprochen, zu sich in die Wohnung gelockt und anschließend sexuell missbraucht haben!

So erklärt die Staatsanwaltschaft, dass der Mann das Mädchen mit einem Messer bedroht und sexuell missbraucht haben soll.

Anschließend habe der 52-Jährige das kleine Kind in seine Wohnung gelockt - und dort soll es dann zu der schrecklichen Tat gekommen sein.

Konkret wird dem Mann vorgeworfen, dass er am gestrigen Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein zehnjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in der Harthaer Straße im Dresdner Stadtteil Omsewitz angesprochen haben soll.

Laut einer aktuellen Mitteilung der Dresdner Staatsanwaltschaft laufen derzeit die Ermittlungen gegen einen 52 Jahre alten Mosambikaner, der bereits seit 1988 in Deutschland lebt.

Noch am Donnerstagabend wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am heutigen Freitag hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden nun einen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Derzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft, er habe sich bislang aber noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Derweil meldet die Staatsanwaltschaft, dass der Beschuldigte in der Vergangenheit schon häufiger mit der Justiz aneinandergeraten ist. Er sei "bereits mehrfach, aber nicht einschlägig vorbestraft", außerdem stünde er derzeit unter Bewährung.

Sollte der 52-Jährige für schuldig erklärt werden, dürfte ihm eine entsprechend hohe Strafe drohen. Wie es dem Mädchen nach der Tat geht, ist derweil nicht bekannt.

Nun müssen die Staatsanwaltschaft und die Polizei in dem Fall weiter ermitteln - dies könne laut der Mitteilung "noch einige Zeit in Anspruch nehmen".