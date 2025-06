Gegen DVB-Kürzungspläne: Tausende Unterschriften für Bürgerentscheid gesammelt

Dresden - Im März starteten die Linken-Politiker Tilo Kießling (54), André Schollbach (46) und Jens Matthis (58) ein Bürgerbegehren gegen die DVB -Kürzungspläne von OB Dirk Hilbert (53, FDP). Am Montag haben die drei Initiatoren nun 18 prall gefüllte Aktenordner mit insgesamt 34.500 Unterschriften an den OB übergeben.

Alles in Kürze

Gebraucht wurden nur 21.500 Unterschriften: "Wir haben die nötige Anzahl an erforderlichen Unterschriften deutlich überschritten", verkündet Linken -Fraktionschef André Schollbach (46) stolz.

"In diesem Falle darf auch keine widersprechende Entscheidung mehr getroffen werden", erklärt Schollbach, der damit erreichen will, "das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt mindestens auf dem im Jahr 2024 bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten".