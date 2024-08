Gegen jeden Widerstand: Dresdner Elektroniker will Gold holen

"Das müssen Leute sein, die wirklich wollen", stellt Torsten Lippold (57), Ausbilder bei SachsenEnergie und Trainer im deutschen Team, klar. Über vier Bautage und 22 Arbeitsstunden werden die Nachwuchskräfte ihr Projekt zusammenbauen. Die Vorgaben und Schaltpläne bleiben bis zum Wettbewerbstag geheim. Am Ende entscheiden Details über eine Medaille.

Dieser Tage heißt es für ihn: üben, üben, üben. Zwischen dem 10. und 15. September finden in Lyon (Frankreich) die Berufe-Weltmeisterschaften der 47. "WorldSkills" statt. 1400 Fachkräfte aus 59 Disziplinen und 70 Ländern und Regionen gehen ins Rennen.

Vor zwei Monaten waren die Dresdner zu Gast in der Schweiz, diese Woche folgte der Gegenbesuch. Denn in Frankreich geht es um mehr als nur um Gold, Silber und Bronze. "Das ist wichtiges Marketing für unsere Berufe", erklärt Sommer. Für ihn steht fest: "Am Ende sind wir eher wie Kameraden als Konkurrenten."