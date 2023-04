Hamburg Ahoi! Große Hafenrundfahrt für die "Dresden"-Passagiere

Dresden/Hamburg - Während der Dampfer "Dresden" am Dienstag einen Liegetag in Lauenburg einlegte, schipperte der Raddampfer "Kaiser Wilhelm" (1900 in Dresden erbaut) mit den Fahrgästen aus Sachsen zur Rundfahrt in den Hamburger Hafen - ein letztes Highlight, bevor in Finkenwerder dann der Passagierwechsel anstand.