Jüdisches Leben in Dresden: Alter Leipziger Bahnhof wird Gedenkort - Aber wie?

Verbände, Initiativen und andere Institutionen, die interessiert sind, können ihr Angebot bis 8. April 2024, 23.59 Uhr im Amt für Kultur und Denkmalschutz per E-Mail unter kultur-denkmalschutz@dresden.de einreichen. Es gibt dafür eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2500 Euro.

Am 9. November vergangenen Jahres wurde auch am Alten Leipziger Bahnhof der Opfer der Shoa gedacht. © xcitepress/Finn Becker

"Wichtig ist uns, dass der Schwerpunkt wirklich auf dem Gedenkort liegt. Mit einem Bildungs- und Dokumentationszentrum sowie einem Archiv, in dem verschiedene Dokumente, die das jüdische Leben in Dresden und Sachsen betreffen, an einem Ort zusammengetragen werden", erklärte Szabó. Er wünscht sich, dass dort künftig auch Veranstaltungen stattfinden, die über jüdisches Leben in der Vergangenheit und der Gegenwart informieren.

"Was wir ablehnen, ist ein jüdisches Begegnungszentrum. So etwas gibt es bereits in der Stadt, beispielsweise bei uns in der Gemeinde. Wir denken, dass das neue Zentrum eher in Richtung einer Vergnügungsstätte gehen könnte, in der etwa Konzerte und Partys stattfinden", sagte Szabó.

Der Gedenkort sollte ein "Rahmen für individuelles Erinnern, aber auch ein Platz sein, an dem die Besucher über den Holocaust informiert werden".

Die Jüdische Gemeinde selbst wird sich an der Ausschreibung nicht beteiligen. Vorstellbar sei jedoch ein Verein, der jetzt entsteht und aus dem Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof hervorgeht und in dem auch Vertreter der Jüdischen Gemeinde dabei sind. "Wir denken, es ist eine gute Idee, wenn sich so ein Verein um den Gedenkort kümmern würde", befand Domokos Szabó.

Wichtig sei, dass in diesem Zusammenhang die Anliegen der Jüdischen Gemeinde als Vertretung der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Dresden und des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden im Freistaat berücksichtigt werden.