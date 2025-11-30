 5.413

Viele Besitzer lassen ihren Hunden freien Lauf: Verwirrung um Leinenpflicht in Dresdner Heide

Immer wieder geraten Spaziergänger und Jogger in der Dresdner Heide mit frei laufenden Hunden aneinander - sehr zum Ärger von Betroffenen und Stadträten.

Von Lennart Zielke

Dresden - Immer wieder geraten Spaziergänger und Jogger in der Dresdner Heide mit frei laufenden Hunden aneinander - sehr zum Ärger von Betroffenen und Stadträten.

Ist der Vierbeiner nicht beim Halter, können schnell Konflikte mit anderen Passanten entstehen.
Ist der Vierbeiner nicht beim Halter, können schnell Konflikte mit anderen Passanten entstehen.  © Thomas Türpe

Frische Luft genießen und mit dem eigenen Vierbeiner unterwegs sein: Für Hundehalter im Norden der Stadt ist die Heide dafür prädestiniert. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass für das seit 1971 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Waldstück Leinenzwang gilt - zum Schutz der Wildtiere, besonders in der Brut- und Setzzeit.

Effektive Kontrollen gibt es nicht. Eine vor 17 Jahren beschlossene Verordnung trat mit der Maßgabe in Kraft, das Verbot erst nach Ausweisung sogenannter Freilaufzonen durchzusetzen. Unabhängig davon, erklärte das Rathaus zuletzt auf Nachfrage von Stadtrat Stefan Engel (33, SPD), sei die Regelkontrolle wegen der Personalsituation und der Größe des Geländes "nur eingeschränkt möglich".

Ursprünglich plante die Stadt Freilaufzonen im Umfang von 30 Hektar, doch der Vorschlag wurde verworfen.

Dresden: Lust auf Entertainment am ersten Advent? Hier sind acht Tipps für Euren Sonntag
Dresden Lust auf Entertainment am ersten Advent? Hier sind acht Tipps für Euren Sonntag

Eine Bürgerumfrage von 2007 führte anschließend zu dem Wunsch nach deutlich größeren leinenfreien Bereichen mit bis zu 1745 Hektar Gesamtfläche, was das Umweltamt überforderte.

Eine Rückmeldung der Fraktionen blieb aus.

SPD-Stadtrat Stefan Engel (33) erkundigte sich nach der Situation in der Heide.
SPD-Stadtrat Stefan Engel (33) erkundigte sich nach der Situation in der Heide.  © Steffen Füssel
Die Dresdner Heide ist für Radfahrer und Jogger ein wichtiges Naherholungs- und Sportgebiet.
Die Dresdner Heide ist für Radfahrer und Jogger ein wichtiges Naherholungs- und Sportgebiet.  © Norbert Neumann

Stadträtin fordert Schaffung von Hundeparks

AfD-Stadträtin Silke Schöps (49).
AfD-Stadträtin Silke Schöps (49).  © Steffen Füssel

Zu Testzwecken wurde später ein 25 Hektar großes Gebiet als Freilaufzone beschildert, doch die Markierungen wurden innerhalb eines Monats vollständig zerstört.

SPD-Mann Engel kommentiert: "Weder setzt die Stadt die Regelung durch, noch schafft sie echte Freilaufzonen für Hunde. Am Ende weiß niemand in der Heide, woran er wirklich ist."

Stadträtin Berit Schönfeld (52, BSW) entgegnet: "Da kann man nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Die Stadtverwaltung kann das nicht überwachen."

Dresden: Kommentar zum Zankapfel Marienbrücke: Neben der Spur
Dresden Kommentar zum Zankapfel Marienbrücke: Neben der Spur

Hingegen fordert AfD-Stadträtin Silke Schöps (49) als Lösung die Ausweisung weiterer Freilaufzonen im Stadtgebiet und die Schaffung sogenannter Hundeparks.

Kommentar zu den frei laufenden Hunden: An die Leine!

Zwei Hunde, keine Leine: Verstöße gegen das Verbot werden in dem weitläufigen Waldstück kaum geahndet.
Zwei Hunde, keine Leine: Verstöße gegen das Verbot werden in dem weitläufigen Waldstück kaum geahndet.  © Thomas Türpe

Von Lennart Zielke

Die 6 133 Hektar der Dresdner Heide sind kein rechtsfreier Raum. Wer hier unterwegs ist, hat ein Recht auf Unversehrtheit – Jogger, Spaziergänger, Familien mit Kindern.

Dennoch kommt es regelmäßig zu Konflikten mit frei laufenden Hunden, weil viele Halter die Leinenpflicht im Landschaftsschutzgebiet ignorieren. Ein Unding! Geltende Regeln werden kaum kontrolliert – mit entsprechendem Risiko für alle Beteiligten.

Stadt und Forstbehörde verweisen seit Jahren auf die Schutzbestimmungen für Wildtiere und mahnen zur Rücksichtnahme.

Hinzu kommen gesundheitliche Risiken: In der Heide können Krankheitsfälle wie Parvovirose bei Wölfen auftreten, die auch Hunde infizieren können. Unkontrollierter Freilauf gefährdet also die Tiere selbst.

Die Verwaltung räumt ein, dass sie die Einhaltung wegen Personalmangels kaum überwachen kann. Auch politisch fehlte lange die notwendige Unterstützung. Das Umweltamt hatte bereits vor Jahren versucht, die Lage zu ordnen und sich an die Fraktionen gewandt – Rückmeldungen blieben aus.

Vermutlich aus Desinteresse entstand so ein Zustand, in dem für viele Außenstehende unklar ist, was tatsächlich gilt.

TAG24-Redakteur Lennart Zielke verweist auf die Leinenpflicht, unter anderem auch zum Schutz der Hunde.
TAG24-Redakteur Lennart Zielke verweist auf die Leinenpflicht, unter anderem auch zum Schutz der Hunde.  © Philipp Thomas

Die Nutzung der Heide als Naherholungsgebiet ist legitim – auch mit angeleintem Hund. Ohne wirksame Kontrolle bleibt die Lage jedoch chaotisch.

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe, Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden: