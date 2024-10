30 Jahre! Der Theaterkahn hat was zu feiern

Am Donnerstag, dem 3. Oktober, feiert der Theaterkahn 30. Geburtstag.

Von Guido Glaner

Dresden - Der 3. Oktober 1994, Tag der Deutschen Einheit, ja sicher, wieder mal. Der 3. Oktober 1994, Tag einer Theaterneueröffnung, auch das an jenem Tag, einmalig. An jedem Tag der Deutschen Einheit feiert auch der Dresdner Theaterkahn Geburtstag, am Donnerstag ist es der 30. - ein rundes Jubiläum.

Holger Böhme, 1965 geboren, ist seit sieben Jahren Chef auf dem Theaterkahn. © Thomas Türpe Marion, ehemals Ida, heißt der Kahn, damals neu benannt nach der Marion-Ermer-Stiftung, die für den Kredit bürgte, mit dessen Hilfe Schiff und Theater flottgemacht wurden. Friedrich-Wilhelm Junge (86), damaliger Chef des "Dresdner Brettl", war die treibende Kraft hinter der Neugründung. Als Intendant, Geschäftsführer und Schauspieler definierte er den Charakter des Theaterkahns als literaturaffine Theaterbühne. Bis 2005 blieb er an Bord, als er an Detlef Rothe übergab, der 2017 an Holger Böhme, Jahrgang 1965, weiterreichte, Autor, Regisseur, schon im Gründungsteam mit dabei und nunmehr Intendant und Geschäftsführer. Junge war es, der damals den "Kahn" mit dem Kästner-Programm "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" eröffnete, Junge ist es, der jetzt das Jubiläumsprogramm spielt - "Romantik in Dresden" ist eine "bebilderte Erzählung, in der er sich auf die Spuren bedeutender Dresdner Künstler der Romantik begibt", wie es vom Theater aus heißt.

2,2 Millionen Theaterbegeisterte zählt der Theaterkahn seit Gründung